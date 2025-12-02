Morador de Anastácio perde R$ 34,6 mil em golpe eletrônico

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um morador de Anastácio teve R$ 34,6 mil furtados de sua conta bancária após ser enganado durante uma suposta negociação para a compra de um aparelho de ar-condicionado. O caso, registrado pela Polícia Civil, foi classificado pela delegada Tatiana Zengueira e Silva como furto qualificado mediante fraude, modalidade prevista no artigo 155 do Código Penal para crimes praticados por meio eletrônico.



A vítima relatou que vinha pesquisando preços de ar-condicionado quando iniciou contato com uma mulher que se identificava como funcionária das “Lojas Colombo”, utilizando um número com DDD 11, de São Paulo. O aparelho de 12 mil BTUs foi anunciado por R$ 2.225, e o golpista garantiu que nenhum valor seria cobrado antecipadamente, afirmando que o pagamento seria feito somente no ato da entrega pelos Correios.



Durante a negociação, o suposto atendente enviou um arquivo chamado “token de rastreamento”, alegando que serviria para acompanhar a entrega do produto. Após baixar o arquivo, o morador foi orientado a conceder diversas permissões no celular, procedimento que ele estranhou especialmente após notar que uma luz verde permanecia acesa, possivelmente indicando ativação da câmera ou microfone. Em seguida, aplicativos desconhecidos foram instalados e removidos automaticamente.



Logo depois, o celular passou a apresentar falhas. Ao tentar acessar o aplicativo do banco, a tela escurecia e o sistema ficava travado. No dia seguinte, ao consultar a conta bancária, o morador descobriu diversas transferências, TEDs, PIX e pagamentos eletrônicos não reconhecidos, totalizando R$ 34.600. Durante o período em que o celular apresentava tela preta, os criminosos estavam realizando as movimentações.



A vítima procurou o banco e foi orientada a registrar boletim de ocorrência para tentar reverter parte do prejuízo. A Polícia Civil investiga o caso e reforça o alerta para golpes que envolvem download de arquivos, concessão de permissões indevidas no celular e contatos que se apresentam como representantes de lojas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!