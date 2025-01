Morador de assentamento em Anastácio denuncia furto de motosserra

Foto: Arquivo/Jornal O Pantaneiro

Um morador de 67 anos do Assentamento São Manoel, em Anastácio, teve sua motosserra furtada após deixá-la temporariamente de lado durante um serviço em sua propriedade. O equipamento, um modelo Stihl 66, de cor laranja com preto, desapareceu misteriosamente, causando prejuízo ao trabalhador rural.



Segundo o proprietário, ele havia contratado um auxiliar para o corte de algumas árvores no assentamento. Durante o serviço, o motor da motosserra apresentou defeito e parou de funcionar. Diante da situação, um vizinho emprestou sua motosserra para que o trabalho pudesse ser concluído.



O equipamento danificado foi deixado no local e, mais tarde, colocado no veículo do proprietário, que planejava levá-lo para conserto no dia seguinte. No entanto, ao procurar pela motosserra na manhã seguinte, percebeu que ela havia desaparecido.



Prejuízo



A motosserra à gasolina, modelo Stihl 66, é um instrumento essencial para as atividades rurais, sendo um equipamento de alto valor. O furto representa não apenas um prejuízo financeiro, mas também um impacto direto no trabalho do produtor.

Moradores da região do Assentamento São Manoel, Linha Triângulo e Monjolinho devem ficar atentos. Caso alguém tenha informações sobre a motosserra desaparecida ou veja o equipamento sendo oferecido de maneira suspeita, a orientação é acionar imediatamente a polícia.