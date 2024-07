Morador que morreu após explosão de siderúrgica de Aquidauana está sendo velado em Anastácio

Arquivo pessoal

O velório de Joelson de Oliveira de Souza, funcionário da siderúrgica Simasul de Aquidauana, acontece na manhã deste sábado, 13, em Anastácio.

Ele morreu nesta sexta-feira, 12, após uma grave explosão ocorrida no dia 18 de junho. Ele ficou quase um mês internado na Santa Casa de Campo Grande, porém não resistiu. Joelson deixa filhos.

Explosão

A explosão, que ocorreu por volta das 23 horas, foi tão intensa que foi ouvida em vários bairros de Aquidauana, como Vila Paraíso, Cidade Nova, Pinheiro, Nova Aquidauana, Morrinho e Tico Lipu, causando grande susto entre os moradores.

Nota de pesar

Em nota, a empresa confirmou o falecimento do colaborador por um comunicado nas redes sociais: “Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso colaborador. Após todos os tratamentos e cuidados necessários realizados na Santa Casa de Campo Grande em decorrência do acidente sofrido, o mesmo não resistiu”.

O comunicado também informa que a empresa está em luto e oferece apoio aos amigos e familiares da vítima: “Neste momento, reiteramos que estamos à disposição para prestar toda a assistência necessária à família”.