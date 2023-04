Moradora de Anastácio cai em golpe do falso boleto

Divulgação

Uma mulher de 30 anos foi vítima do golpe do boleto falso em Anastácio. O fato teria acontecido no dia 10 deste mês, conforme registro da ocorrência.

A vítima informou que tem um financiamento de um veículo em um banco conhecido e que estava com três prestações em atraso.

Recentemente, ela contou que foi feito contato via WhatsApp e que a atendente disse que estariam entrando com ação de busca e apreensão do veículo, caso não acertasse as parcelas em atraso.

Com medo, a vítima pensou se tratar do banco mesmo e acabou negociando as parcelas em atraso e foi enviado um boleto no valor de R$ 2.271,19 o qual foi pago no dia 10.

Já ontem, dia 12, ao ir até o banco ver a situação do débito, foi informada que havia pagado através de boleto falso, que havia caído em um golpe.

Diante disso, ela percebeu que o pagamento foi feito para pessoa física. Diante dos fatos, ela procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência.