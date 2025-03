Moradora de AnastÃ¡cio cai em golpe e perde quase R$ 10 mil

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Uma moradora de Anastácio, de 34 anos, perdeu R$ 9.800,00 após cair em um golpe aplicado por criminosos que utilizaram a foto de um advogado e simularam a liberação de valores de um processo judicial. O crime ocorreu na quarta-feira (19), quando a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp informando que uma ação movida pelo marido contra um banco havia sido deferida.



Durante a conversa, os golpistas realizaram uma chamada de vídeo, na qual utilizaram um plano de fundo com a sigla do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dar credibilidade à fraude. Em seguida, enviaram 15 links, alegando que seriam necessários para que a vítima pudesse receber a quantia da ação.



Ao acessar os links, a vítima percebeu que R$ 9.800,00 foram retirados de sua conta bancária. Ainda não se sabe se o valor já estava disponível ou se os criminosos contrataram um empréstimo em seu nome. O golpe foi realizado por meio de um número com DDD 92 (Amazonas).



Os criminosos possivelmente obtiveram informações sobre o processo por meio de dados públicos disponíveis nos sites dos tribunais de justiça. A Polícia Civil recomenda que vítimas desse tipo de crime registrem um boletim de ocorrência.

