Moradora de Anastácio cai em golpe e quase perde R$ 1,4 mil

Uma idosa de 75 anos, residente em Anastácio, perdeu R$ 1,4 mil em um golpe telefônico.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa recebeu uma ligação de um número com DDD de São Paulo. Uma mulher, que se identificou como Júli, do banco Mercantil, onde a idosa recebe sua aposentadoria, a persuadiu a agendar um PIX de R$ 1,4 mil.

A vítima transferiu o dinheiro e posteriormente percebeu que o valor foi direcionado automaticamente para uma conta denominada LGA Federal Estornos e Recebíveis, vinculada ao Banco Santander.

Diante disso, a idosa expressou sua intenção de formalizar uma representação pela perda financeira sofrida.