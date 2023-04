Moradora de Anastácio cai no golpe do falso boleto e perde carro

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Moradora de Anastácio, que não teve a identidade divulgada, teve mais de R$ 5 mil de prejuízo e ainda perdeu o carro financiado para o banco após cair no golpe do falso boleto. O caso ocorreu nesta semana e chamou atenção pela riqueza de detalhes dos bandidos.

Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, a mulher estava devendo parcelas do financiamento do carro e foi informada pela agência bancária que o veículo estaria em busca e apreensão. Passado um tempo, um número desconhecido ligou para a vítima e a pessoa se identificou como negociador da dívida e falou em nome do banco.

Durante a conversa, a pessoa fez a proposta de quitação do veículo que estaria apenas com três parcelas em atraso. O tal acordo era de que a mulher pagasse o valor de R$ 5.521 para quitar as parcelas e o carro. O bandido ao telefone tinha todos os dados da vítima e emitiu um falso boleto para ela pagar.

A vítima conseguiu o dinheiro e quitou o boleto falso acreditando que estaria livre da dívida e com o carro quitado, porém, passado alguns dias, o oficial de justiça foi até a casa dela junto a um representante do banco. Ela mostrou o boleto de quitação, mas o representante do banco olhou e explicou a ela que era falso, que o valor não teria ido para o banco e que iria levar o carro.

No final, o carro da vítima foi apreendido pelo banco e ela ficou com todo o prejuízo. A vítima procurou a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência.