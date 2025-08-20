Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 11:12

Luto

Moradora de Anastácio, Frauzina Pães Ojeda morre aos 59 anos

Ela tratava um câncer em Campo Grande

Da redação

Publicado em 20/08/2025 às 08:58

Atualizado em 20/08/2025 às 09:00

Divulgação

A comunidade de Anastácio recebeu nesta quarta-feira (20) a notícia do falecimento de Frauzina Pães Ojeda, de 59 anos, ocorrido em Campo Grande, onde realizava tratamento contra o câncer há mais de dois anos.

Frauzina ficou conhecida no município por sua dedicação ao sustento da família, criando e formando suas duas filhas, Elenice Ojeda e Eliane Ojeda, por meio da venda de chipa e sopa paraguaia na rodoviária e em mercados locais.

O velório acontece nesta quinta-feira (21), das 6h às 15h, na Pax Central, localizada atrás do hospital de Anastácio.

