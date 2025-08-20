Moradora de Anastácio, Frauzina Pães Ojeda morre aos 59 anos

Divulgação

A comunidade de Anastácio recebeu nesta quarta-feira (20) a notícia do falecimento de Frauzina Pães Ojeda, de 59 anos, ocorrido em Campo Grande, onde realizava tratamento contra o câncer há mais de dois anos.



Frauzina ficou conhecida no município por sua dedicação ao sustento da família, criando e formando suas duas filhas, Elenice Ojeda e Eliane Ojeda, por meio da venda de chipa e sopa paraguaia na rodoviária e em mercados locais.



O velório acontece nesta quinta-feira (21), das 6h às 15h, na Pax Central, localizada atrás do hospital de Anastácio.

