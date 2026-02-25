Morre aos 35 anos o odontólogo Diogo Rosa, vítima de complicações após leishmaniose

Profissional, que atuou em Anastácio chegou a vencer a doença, mas não resistiu a infecção hospitalar e choque séptico
Diogo era solteiro e deixa um irmão. Amigos e colegas de profissão destacam sua trajetória de dedicação, competência e fé / Divulgação
Morreu nesta quarta-feira (25), aos 35 anos, o odontólogo Diogo Rosa, em Anastácio. A causa da morte foi choque séptico refratário, pneumonia e insuficiência renal aguda, após complicações decorrentes de uma infecção hospitalar. Diogo havia vencido a leishmaniose visceral, mas não resistiu ao quadro infeccioso adquirido durante o período de internação.
Formado em odontologia pela Uniderp, Diogo era especialista em ortodontia. Trabalhou por um período como funcionário da Prefeitura de Anastácio e posteriormente dedicou-se à clínica particular. Ele mantinha consultório na Rua Manuel Mortinho, em Anastácio. Também foi responsável pela ortodontia de projeto desenvolvido em parceria estabelecida com outros profissionais.
Diogo era solteiro e deixa um irmão. Amigos e colegas de profissão destacam sua trajetória de dedicação, competência e fé. "Basicamente, o contexto da vida dele é isso aí, um menino de extremo valor, de extrema habilidade e um menino valoroso, que cuidava da fé dele como nunca. Nós tivemos essa perda prematura e dolorosa", lamentou um amigo.
O velório e sepultamento ocorreram na tarde desta quinta-feira (26) em Anastácio, reunindo familiares, amigos, pacientes e colegas de profissão que prestaram suas últimas homenagens ao odontólogo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Programa de prevenção às drogas e à violência atenderá alunos de quatro escolas; parceria entre Prefeitura e Polícia Militar é reforçada
Proteção
Mulher foi agredida pelo companheiro e apresentava hematomas e edemas; agressor permanecia na residência
Tráfico
Jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após contradições em fiscalização de rotina
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS