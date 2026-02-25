Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 19:37

Luto

Morre aos 35 anos o odontólogo Diogo Rosa, vítima de complicações após leishmaniose

Profissional, que atuou em Anastácio chegou a vencer a doença, mas não resistiu a infecção hospitalar e choque séptico

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 18:19

Atualizado em 25/02/2026 às 18:25

Diogo era solteiro e deixa um irmão. Amigos e colegas de profissão destacam sua trajetória de dedicação, competência e fé / Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (25), aos 35 anos, o odontólogo Diogo Rosa, em Anastácio. A causa da morte foi choque séptico refratário, pneumonia e insuficiência renal aguda, após complicações decorrentes de uma infecção hospitalar. Diogo havia vencido a leishmaniose visceral, mas não resistiu ao quadro infeccioso adquirido durante o período de internação.

Formado em odontologia pela Uniderp, Diogo era especialista em ortodontia. Trabalhou por um período como funcionário da Prefeitura de Anastácio e posteriormente dedicou-se à clínica particular. Ele mantinha consultório na Rua Manuel Mortinho, em Anastácio. Também foi responsável pela ortodontia de projeto desenvolvido em parceria estabelecida com outros profissionais.

Diogo era solteiro e deixa um irmão. Amigos e colegas de profissão destacam sua trajetória de dedicação, competência e fé. "Basicamente, o contexto da vida dele é isso aí, um menino de extremo valor, de extrema habilidade e um menino valoroso, que cuidava da fé dele como nunca. Nós tivemos essa perda prematura e dolorosa", lamentou um amigo.

O velório e sepultamento ocorreram na tarde desta quinta-feira (26) em Anastácio, reunindo familiares, amigos, pacientes e colegas de profissão que prestaram suas últimas homenagens ao odontólogo.

