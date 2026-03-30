Morre aos 51 anos José Paulo de Oliveira Faria após um ano de luta contra o câncer

Paulinho deixa lembranças de sua luta constante pela vida e de sua atuação como comerciante e conhecedor das plantas medicinais / Divulgação

Faleceu nesta segunda-feira (30), aos 51 anos, José Paulo de Oliveira Faria, conhecido carinhosamente como Paulinho, que mantinha uma banca de ervas medicinais no Mercadão. Ele enfrentava há cerca de um ano e meio um câncer no cérebro, em tratamento paliativo.

Paulinho era uma figura conhecida e respeitada no Mercadão, onde há anos atuava no comércio de ervas e produtos naturais, sendo referência para quem buscava alternativas naturais de cuidado com a saúde. Sua trajetória foi marcada pela dedicação ao trabalho e pelo contato próximo com os clientes, que frequentemente o procuravam para orientações.

O velório está sendo realizado na capela da Pax Central em Anastácio, onde o corpo permanece até 17h desta segunda-feira. O sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Municipal de Anastácio, reunindo familiares, amigos e admiradores para a despedida.

Paulinho deixa lembranças da luta constante pela vida e de sua atuação como comerciante e conhecedor das plantas medicinais, ofício que exerceu com dedicação por muitos anos. A comunidade de Aquidauana e Anastácio lamenta sua perda.

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