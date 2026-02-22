Acessibilidade

22 de Fevereiro de 2026 • 22:54

Luto

Morre aos 90 anos Adão da Costa, filho de pioneiros de Anastácio

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens, lembrando de Adão como um homem de fé, dedicado à família e orgulhoso de suas origens

Redação

Publicado em 22/02/2026 às 16:23

Atualizado em 22/02/2026 às 21:28

Arquivo Pessoal

Faleceu neste domingo (22 de fevereiro), aos 90 anos, o senhor Adão da Costa. Nascido em 20 de fevereiro de 1936, Adão construiu uma trajetória marcada por laços familiares fortes e profunda ligação com a história de Anastácio.

Viúvo de Severina Balbuena da Costa, ele deixa filhos, filhas, netos e bisnetos, que hoje se despedem com carinho e gratidão pelos ensinamentos e exemplos deixados ao longo de sua vida.

De acordo com o filho, Nelson da Costa, Adão era filho de João Teodoreto da Costa e Helena Rita da Costa, reconhecidos como os primeiros moradores do município. A família faz parte da base histórica da formação da cidade, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local desde os seus primeiros anos.

O velório foi realizado na Igreja Evangélica Cristã de Anastácio. O sepultamento ocorreu no início da tarde.

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens, lembrando de Adão como um homem de fé, dedicado à família e orgulhoso de suas origens, cuja história se confunde com a própria história de Anastácio.

