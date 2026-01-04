Morre aos 95 anos a anciã Terena Felicina Paulo

Faleceu no final da manhã deste domingo, 04 de janeiro de 2026, em sua residência, a senhora Felicina Paulo, aos 95 anos. Anciã do povo Terena e filha de um dos fundadores da Igreja Uniedas de Anastácio, dona Felicina deixa um legado marcado pela fé, pelo serviço ao próximo e pelo amor incondicional ao Senhor.

Muito conhecida e respeitada na comunidade, Felicina Paulo teve uma trajetória de vida dedicada à família, à espiritualidade e ao acolhimento. Seu nome também se tornou fortemente ligado ao AcampaBisa, evento que nasceu no quintal de sua casa e se transformou em uma tradição que atravessa gerações e fronteiras.

Em janeiro de 2025, aconteceu mais uma edição marcante do AcampaBisa de Férias, que já chegava à sua quinta edição. O quintal da família de dona Felicina se encheu de vida, alegria e conexão, refletindo exatamente os valores que ela cultivou ao longo de sua vida. O evento reuniu cerca de 80 crianças, entre netos, bisnetos e convidados, vindos de diversas regiões do Brasil, como Rondônia, Canarana, Sidrolândia, Campo Grande e Dourados, além da presença especial de crianças colombianas, trazendo ainda mais diversidade cultural ao encontro.

Criado em 2020, o AcampaBisa surgiu com um propósito simples e profundo: oferecer às crianças um espaço de amor, aprendizado e convivência, longe das telas e mais próximo da fé, da natureza e das relações humanas. O que começou como um pequeno encontro familiar cresceu e se consolidou como um evento anual aguardado com carinho por todos os envolvidos.

Durante os dias de programação, as crianças participam de atividades bíblicas, esportes, brincadeiras e momentos de reflexão, aprendendo valores como respeito, solidariedade e união. A iniciativa é idealizada por Ana Carina Paulo, que sempre destacou a importância de criar um ambiente acolhedor e cheio de propósito, algo que refletia diretamente o coração de dona Felicina.

O AcampaBisa se tornou, ao longo dos anos, um reflexo vivo do legado da anciã Terena: um espaço onde memórias são construídas, famílias se reencontram e crianças crescem cercadas de amor e fé. Voluntários e doadores também fazem parte dessa história, ajudando a manter viva a missão iniciada no seio familiar.

Com sua partida, Felicina Paulo deixa saudade, mas também um exemplo forte de vida dedicada a Deus, à família e à comunidade. Seu legado permanece vivo nas gerações que tocou, nas histórias compartilhadas em seu quintal e nas sementes de fé e amor que plantou ao longo de seus 95 anos.