Acessibilidade

04 de Janeiro de 2026 • 14:27

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morre aos 95 anos a anciã Terena Felicina Paulo

Referência de fé e amor ela é filha de um dos fundadores da Igreja Uniedas de Anastácio

Redação

Publicado em 04/01/2026 às 14:18

Atualizado em 04/01/2026 às 14:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Faleceu no final da manhã deste domingo, 04 de janeiro de 2026, em sua residência, a senhora Felicina Paulo, aos 95 anos. Anciã do povo Terena e filha de um dos fundadores da Igreja Uniedas de Anastácio, dona Felicina deixa um legado marcado pela fé, pelo serviço ao próximo e pelo amor incondicional ao Senhor.

Muito conhecida e respeitada na comunidade, Felicina Paulo teve uma trajetória de vida dedicada à família, à espiritualidade e ao acolhimento. Seu nome também se tornou fortemente ligado ao AcampaBisa, evento que nasceu no quintal de sua casa e se transformou em uma tradição que atravessa gerações e fronteiras.

Em janeiro de 2025, aconteceu mais uma edição marcante do AcampaBisa de Férias, que já chegava à sua quinta edição. O quintal da família de dona Felicina se encheu de vida, alegria e conexão, refletindo exatamente os valores que ela cultivou ao longo de sua vida. O evento reuniu cerca de 80 crianças, entre netos, bisnetos e convidados, vindos de diversas regiões do Brasil, como Rondônia, Canarana, Sidrolândia, Campo Grande e Dourados, além da presença especial de crianças colombianas, trazendo ainda mais diversidade cultural ao encontro.

Criado em 2020, o AcampaBisa surgiu com um propósito simples e profundo: oferecer às crianças um espaço de amor, aprendizado e convivência, longe das telas e mais próximo da fé, da natureza e das relações humanas. O que começou como um pequeno encontro familiar cresceu e se consolidou como um evento anual aguardado com carinho por todos os envolvidos.

Durante os dias de programação, as crianças participam de atividades bíblicas, esportes, brincadeiras e momentos de reflexão, aprendendo valores como respeito, solidariedade e união. A iniciativa é idealizada por Ana Carina Paulo, que sempre destacou a importância de criar um ambiente acolhedor e cheio de propósito, algo que refletia diretamente o coração de dona Felicina.

O AcampaBisa se tornou, ao longo dos anos, um reflexo vivo do legado da anciã Terena: um espaço onde memórias são construídas, famílias se reencontram e crianças crescem cercadas de amor e fé. Voluntários e doadores também fazem parte dessa história, ajudando a manter viva a missão iniciada no seio familiar.

Com sua partida, Felicina Paulo deixa saudade, mas também um exemplo forte de vida dedicada a Deus, à família e à comunidade. Seu legado permanece vivo nas gerações que tocou, nas histórias compartilhadas em seu quintal e nas sementes de fé e amor que plantou ao longo de seus 95 anos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Matrículas para novos alunos na rede municipal de Anastácio vão até 15/01

Encontro tradicional

Feira da Agricultura Familiar inicia Ano Novo com Grupo Nosso Balanço

Atenção

Conserto emergencial pode afetar abastecimento de água em Anastácio

População percebeu o grande vazamento de água na Avenida da Integração desde a tarde desta quinta-feira (01)

Anastácio

Carro capota próximo à entrada do Assentamento Monjolinho

Publicidade

Anastácio

Mercado de Anastácio sofre arrombamento durante a madrugada

ÚLTIMAS

Economia

Salário dos servidores estaduais estará disponível neste sábado

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, e injeta recursos importantes na economia do Estado logo nos primeiros dias do ano.

Gestão estratégica

MS renova frota do SUS e garante regionalização de serviços de saúde

No enfrentamento às arboviroses, as caminhonetes entregues ao longo do ano tornaram-se peças-chave para a ampliação das ações de vigilância ambiental e controle de vetores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo