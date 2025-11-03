Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 11:37

Luto

Morre jovem de 20 anos que sofreu grave acidente de moto em Anastácio

Nicholas Ariel Silva e Silva estava internado em Campo Grande há quase um mês

Da redação

Publicado em 03/11/2025 às 10:20

Atualizado em 03/11/2025 às 11:32

Arquivo / O Pantaneiro

Morreu nesta segunda-feira (3) o jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 20 anos, que estava internado desde o acidente de motocicleta ocorrido em outubro, em Anastácio. Ele era filho do pastor Mauro e da pastora Aline, da Primeira Igreja Batista de Aquidauana.

O acidente aconteceu na Avenida da Integração, em frente ao Portal Atacado quando a motocicleta conduzida por Nicholas colidiu contra um caminhão estacionado às margens da via. O impacto causou ferimentos graves, e o jovem foi socorrido por equipes de emergência e levado inicialmente ao Pronto-Socorro de Anastácio.

Devido à gravidade do caso, Nicholas foi transferido em vaga zero para Campo Grande, com suspeita de traumatismo craniano encefálico. Ele passou por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, e parte do osso craniano precisou ser removida para aliviar a pressão cerebral. Desde então, o jovem permanecia em estado delicado, sob respiração mecânica e cuidados intensivos.

Segundo informações repassadas pela família, Nicholas seguia para a igreja na manhã do acidente, onde participaria de uma campanha de oração marcada para as 6h.

A Primeira Igreja Batista de Aquidauana divulgou uma nota de pesar pela morte do rapaz, expressando solidariedade aos familiares.

“Com imenso pesar, comunicamos que o jovem Nicholas Ariel, filho amado do Pr. Mauro e da pastora Aline, partiu para estar com o Senhor. Pedimos que todos se unam em oração, pedindo a Deus que conforte o coração da família e de todos que o amavam.”

As informações sobre o velório e sepultamento de Nicholas Ariel Silva e Silva serão divulgadas pela família.

