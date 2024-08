Moto-entregadora fica ferida após acidente em Anastácio

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Divulgação

Um grave acidente de trânsito mobilizou a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, na noite de ontem (4), após uma motociclista ficar ferida. Por volta das 23h39min, os bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de queda de motociclista na Avenida Manoel Murtinho, no centro de Anastácio.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima, uma mulher de 29 anos identificada, sentada no chão. A motociclista, que trabalhava como moto-entregadora, estava consciente, mas desorientada, e apresentava sinais de Traumatismo Cranioencefálico (TCE). Ela também tinha um ferimento contuso na região parietal da cabeça, que estava causando hemorragia moderada.

A equipe de bombeiros realizou imediatamente os exames primário e secundário para avaliar a condição da vítima e prestou os primeiros socorros no local. Após estabilizar a vítima, os bombeiros a transportaram ao Pronto Socorro, onde ela foi entregue aos cuidados médicos para tratamento e acompanhamento.

A rápida ação dos bombeiros foi crucial para garantir a estabilização inicial da motociclista e seu transporte seguro ao hospital, destacando a importância do atendimento emergencial em situações de acidente de trânsito.

As autoridades locais ainda estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e prevenir futuros incidentes semelhantes. A comunidade de Anastácio se mantém atenta e espera pela recuperação plena da motociclista envolvida neste lamentável acidente.