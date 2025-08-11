Motocicleta é furtada em frente a residência em Anastácio

Divulgação/ Polícia Civil

Ainda conforme o registro policial, não há câmeras de segurança nas proximidades que possam ter registrado a ação. A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime.

A Polícia Civil de Anastácio registrou, no início da noite de domingo (10), o furto de uma motocicleta no bairro Jardim Nanamaria. O caso ocorreu por volta das 18h20, quando o proprietário estacionou o veículo, uma Honda/CG 160 Fan, placa SLW-9C13, cor prata, em frente à residência de uma conhecida. De acordo com o boletim de ocorrência, cerca de dez minutos após deixar a moto no local, a vítima percebeu que o veículo havia desaparecido. A motocicleta estava destravada, mas sem a chave na ignição.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!