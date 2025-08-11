Motocicleta é furtada em frente a residência em Anastácio

A moto estava destravada, mas sem a chave na ignição
Divulgação/ Polícia Civil
A Polícia Civil de Anastácio registrou, no início da noite de domingo (10), o furto de uma motocicleta no bairro Jardim Nanamaria. O caso ocorreu por volta das 18h20, quando o proprietário estacionou o veículo, uma Honda/CG 160 Fan, placa SLW-9C13, cor prata, em frente à residência de uma conhecida.
De acordo com o boletim de ocorrência, cerca de dez minutos após deixar a moto no local, a vítima percebeu que o veículo havia desaparecido. A motocicleta estava destravada, mas sem a chave na ignição.
Ainda conforme o registro policial, não há câmeras de segurança nas proximidades que possam ter registrado a ação. A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime.
