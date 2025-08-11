Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 14:11

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Motocicleta é furtada em frente a residência em Anastácio

A moto estava destravada, mas sem a chave na ignição

Da redação

Publicado em 11/08/2025 às 09:58

Atualizado em 11/08/2025 às 10:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Anastácio registrou, no início da noite de domingo (10), o furto de uma motocicleta no bairro Jardim Nanamaria. O caso ocorreu por volta das 18h20, quando o proprietário estacionou o veículo, uma Honda/CG 160 Fan, placa SLW-9C13, cor prata, em frente à residência de uma conhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, cerca de dez minutos após deixar a moto no local, a vítima percebeu que o veículo havia desaparecido. A motocicleta estava destravada, mas sem a chave na ignição.

Ainda conforme o registro policial, não há câmeras de segurança nas proximidades que possam ter registrado a ação. A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime.

Leia Também

• Procon e Prefeitura de Anastácio orientam indígenas sobre tarifa social de luz

• IPTU 2025: 3ª parcela vence na segunda-feira em Anastácio

• Mulher fica ferida após queda de moto no centro de Anastácio

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Feminicídio

Anastácio inicia agosto lilás com 2ª Passeata da Paz contra feminicídios

Polícia

Adolescente de 17 anos é apreendido com drogas em Anastácio

Encontro: Ponte Nova

Anastácio realiza 2ª Caminhada "Todos por Elas" em apoio ao Agosto Lilás

Caminhada é realizada nesta quarta-feira

Campanha

Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

Publicidade

Em investigação

Carro capota na BR-262 e quatro pessoas ficam feridas

ÚLTIMAS

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

O jogo foi em Porto Alegre no domingo

Inmet

Previsão indica máxima de 28ºC em Aquidauana e região

Dia será mais quente e sem chuvas, conforme previsão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo