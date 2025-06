Motocicleta furtada com chassi adulterado é apreendida em Anastácio

João Éric / O Pantaneiro

Durante patrulhamento na tarde deste domingo (22), uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Anastácio abordou um motociclista que trafegava com uma moto cuja cor levantou suspeitas.

Ao verificar a placa do veículo, os policiais constataram que havia um boletim de ocorrência por furto registrado em Campo Grande. Após uma inspeção mais detalhada, foi confirmada a adulteração na numeração do chassi e do motor — indícios de que se tratava de uma motocicleta “dublê”.