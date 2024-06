Motociclista cai de moto e é socorrido por Corpo de Bombeiros

Na manhã de hoje, 7, Equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para prestar atendimento a um acidente de trânsito na Rodovia BR 419.

O incidente ocorreu aproximadamente 500 metros após o posto da Polícia Rodoviária Federal.

No local, os bombeiros constataram uma queda de motociclista. A vítima, um homem de 74 anos de idade, apresentava um trauma na cabeça, com possível TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), além de sinais e sintomas de lesões no tórax e no abdômen.

A equipe de resgate realizou os primeiros socorros no local do acidente, incluindo exames e procedimentos emergenciais.

Em seguida, a vítima foi transportada ao pronto-socorro de Aquidauana para receber atendimento médico especializado.