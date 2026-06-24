Motociclista é encaminhado para capital após acidente em Anastácio

Homem recebeu atendimento pré-hospitalar do Samu e foi transferido por conta de lesão na região torácica da coluna
Acidente ocorreu na região central de Anastácio / Divulgação Samu
Um motociclista, de 28 anos, precisou ser transferido para Campo Grande após se envolver em um acidente com um carro, na tarde desta terça-feira (23), na Rua 27 de Julho, região central de Anastácio.
A ocorrência mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionada pela Central de Regulação por volta das 12h35.
No local, os socorristas encontraram a motocicleta caída próxima a um canal de drenagem e a vítima sentada, já sem o capacete, com sinais de leve desorientação. Durante a avaliação inicial, a equipe identificou um hematoma na região da cabeça e queixas de dor torácica.
Os profissionais do Samu realizaram os procedimentos de estabilização e monitoramento do paciente ainda no local do acidente. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.
Posteriormente, exames mais detalhados constataram uma lesão na coluna torácica, o que motivou a transferência do paciente – via vaga zero - para Campo Grande.
Serviço
Em casos de emergência, a população deve acionar o Samu pelo telefone 192.
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