Motociclista é levada ao hospital após colisão com carro em Anastácio

Vítima foi socorrida pelo Samu; acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira
Vítima se queixou de dores no momento do atendimento / Divulgação
Uma mulher ficou ferida após uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, registrada por volta das 18h10 desta segunda-feira (03), na Avenida JK, em Anastácio. A vítima foi atendida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital de referência para avaliação médica.
No local do acidente, a condutora da moto, 33 anos, foi encontrada ainda deitada na via pública. Ela manifestou queixas de dor intensa à palpação e à movimentação do ombro esquerdo, além de crepitação, indicando suspeita de lesão traumática.
De acordo com o Samu, foram realizados os procedimentos de imobilização do membro afetado e, em seguida, a vítima foi colocada em prancha longa, conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, garantindo segurança durante o transporte até a unidade de saúde.
O estado atualizado de saúde da mulher não foi informado. No carro, ninguém ficou ferido.
O Samu reforçou a importância do uso correto do capacete e do respeito às normas de trânsito como medidas fundamentais para reduzir a gravidade dos ferimentos em acidentes.
ANASTÁCIO
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