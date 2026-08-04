Motociclista é levada ao hospital após colisão com carro em Anastácio

Vítima se queixou de dores no momento do atendimento / Divulgação

Uma mulher ficou ferida após uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, registrada por volta das 18h10 desta segunda-feira (03), na Avenida JK, em Anastácio. A vítima foi atendida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital de referência para avaliação médica.

No local do acidente, a condutora da moto, 33 anos, foi encontrada ainda deitada na via pública. Ela manifestou queixas de dor intensa à palpação e à movimentação do ombro esquerdo, além de crepitação, indicando suspeita de lesão traumática.

De acordo com o Samu, foram realizados os procedimentos de imobilização do membro afetado e, em seguida, a vítima foi colocada em prancha longa, conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, garantindo segurança durante o transporte até a unidade de saúde.

O estado atualizado de saúde da mulher não foi informado. No carro, ninguém ficou ferido.

O Samu reforçou a importância do uso correto do capacete e do respeito às normas de trânsito como medidas fundamentais para reduzir a gravidade dos ferimentos em acidentes.