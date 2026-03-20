Motociclista Ã© socorrido com dores no peito apÃ³s colisÃ£o com carro em AnastÃ¡cio

VÃtima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana
Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vÃtima consciente, orientada e deitada ao solo, apresentando dor torÃ¡cica / DivulgaÃ§Ã£o
Um motociclista ficou ferido na tarde desta sexta-feira, dia 20, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio na Rua Vanderlei, bairro Afonso Paim, em Anastácio. O caso ocorreu por volta das 13h05 e mobilizou o Samu.
Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima consciente, orientada e deitada ao solo, apresentando dor torácica e falta de ar. De acordo com informações colhidas pela equipe, o motociclista trafegava pela via quando foi atingido pelo carro.
Os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, estabilizando o paciente ainda no local do sinistro. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica e continuidade dos cuidados.
A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades competentes. O Samu reforça a importância da agilidade e do preparo técnico no atendimento a emergências, essenciais para preservar vidas em situações como esta.
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