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Motociclista Ã© socorrido com dores no peito apÃ³s colisÃ£o com carro em AnastÃ¡cio

VÃ­tima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 20/03/2026 Ã s 17:55

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Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vÃ­tima consciente, orientada e deitada ao solo, apresentando dor torÃ¡cica / DivulgaÃ§Ã£o

Um motociclista ficou ferido na tarde desta sexta-feira, dia 20, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio na Rua Vanderlei, bairro Afonso Paim, em Anastácio. O caso ocorreu por volta das 13h05 e mobilizou o Samu.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima consciente, orientada e deitada ao solo, apresentando dor torácica e falta de ar. De acordo com informações colhidas pela equipe, o motociclista trafegava pela via quando foi atingido pelo carro.

Os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, estabilizando o paciente ainda no local do sinistro. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica e continuidade dos cuidados.

A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades competentes. O Samu reforça a importância da agilidade e do preparo técnico no atendimento a emergências, essenciais para preservar vidas em situações como esta.

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