Motociclista Ã© socorrido com dores no peito apÃ³s colisÃ£o com carro em AnastÃ¡cio

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vÃ­tima consciente, orientada e deitada ao solo, apresentando dor torÃ¡cica / DivulgaÃ§Ã£o

Um motociclista ficou ferido na tarde desta sexta-feira, dia 20, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio na Rua Vanderlei, bairro Afonso Paim, em Anastácio. O caso ocorreu por volta das 13h05 e mobilizou o Samu.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima consciente, orientada e deitada ao solo, apresentando dor torácica e falta de ar. De acordo com informações colhidas pela equipe, o motociclista trafegava pela via quando foi atingido pelo carro.

Os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, estabilizando o paciente ainda no local do sinistro. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica e continuidade dos cuidados.

A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades competentes. O Samu reforça a importância da agilidade e do preparo técnico no atendimento a emergências, essenciais para preservar vidas em situações como esta.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!