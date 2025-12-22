Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 01:42

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

O atendimento foi realizado por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã de sábado (20), uma ocorrência de queda de motocicleta registrada na região central de Anastácio. O atendimento foi realizado por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).

A guarnição de resgate foi acionada por volta das 8h para atender um sinistro de trânsito ocorrido na Rua Capitulino Monteiro, nas proximidades da rotatória em frente à Banca do Juca. No local, os bombeiros encontraram a condutora da motocicleta consciente e orientada, apresentando lesões no cotovelo direito e na região da crista ilíaca do lado direito.

Após a realização dos primeiros socorros ainda no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Anastácio, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Durante o atendimento, a guarnição de salvamento auxiliou na sinalização da via e realizou a coleta de dados do veículo. Conforme informações apuradas no local, a condutora perdeu o controle da motocicleta ao trafegar pela rotatória de acesso à ponte conhecida como “ponte velha”, o que ocasionou a queda.

A área foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as providências necessárias. Após a conclusão dos trabalhos, as equipes do Corpo de Bombeiros retornaram à base sem alterações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Confira as fotos do Natal Cidade Feliz em Anastácio

• Servidores do setor de obras de Anastácio recebem cestas básicas e panetones

• Prefeitura de Anastácio entrega brinquedos em serviços de saúde infantil

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Melhorias

Anastácio retoma obras da rodoviária e do centro esportivo

Fisco municipal

Programa de regularização de débitos em Anastácio vai até o dia 31 de dezembro

Confraternização

Anastácio celebra o Natal Cidade Feliz com programação especial

A população está convidada a participar e prestigiar as atividades, em uma iniciativa que visa fortalecer os laços comunitários e proporcionar noites de alegria

Assistência social

Anastácio encerra 2025 com a entrega de 10 mil cestas básicas para famílias vulneráveis

Publicidade

Anastácio

Projeto Geladeira Literária é lançado no Fórum de Anastácio

ÚLTIMAS

Atenção

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Geral

Do MS, Bell Éter chega à final do The Voice Brasil

A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo