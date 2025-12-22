Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

O atendimento foi realizado por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar
Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã de sábado (20), uma ocorrência de queda de motocicleta registrada na região central de Anastácio. O atendimento foi realizado por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).
A guarnição de resgate foi acionada por volta das 8h para atender um sinistro de trânsito ocorrido na Rua Capitulino Monteiro, nas proximidades da rotatória em frente à Banca do Juca. No local, os bombeiros encontraram a condutora da motocicleta consciente e orientada, apresentando lesões no cotovelo direito e na região da crista ilíaca do lado direito.
Após a realização dos primeiros socorros ainda no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Anastácio, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.
Durante o atendimento, a guarnição de salvamento auxiliou na sinalização da via e realizou a coleta de dados do veículo. Conforme informações apuradas no local, a condutora perdeu o controle da motocicleta ao trafegar pela rotatória de acesso à ponte conhecida como “ponte velha”, o que ocasionou a queda.
A área foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as providências necessárias. Após a conclusão dos trabalhos, as equipes do Corpo de Bombeiros retornaram à base sem alterações.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Confraternização
A população está convidada a participar e prestigiar as atividades, em uma iniciativa que visa fortalecer os laços comunitários e proporcionar noites de alegria
Atenção
Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Geral
A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS