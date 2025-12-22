Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã de sábado (20), uma ocorrência de queda de motocicleta registrada na região central de Anastácio. O atendimento foi realizado por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).



A guarnição de resgate foi acionada por volta das 8h para atender um sinistro de trânsito ocorrido na Rua Capitulino Monteiro, nas proximidades da rotatória em frente à Banca do Juca. No local, os bombeiros encontraram a condutora da motocicleta consciente e orientada, apresentando lesões no cotovelo direito e na região da crista ilíaca do lado direito.



Após a realização dos primeiros socorros ainda no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Anastácio, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.



Durante o atendimento, a guarnição de salvamento auxiliou na sinalização da via e realizou a coleta de dados do veículo. Conforme informações apuradas no local, a condutora perdeu o controle da motocicleta ao trafegar pela rotatória de acesso à ponte conhecida como “ponte velha”, o que ocasionou a queda.



A área foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as providências necessárias. Após a conclusão dos trabalhos, as equipes do Corpo de Bombeiros retornaram à base sem alterações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!