Motociclista fica ferida em acidente com moto em Anastácio

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma jovem de 21 anos ferida na noite de ontem (19), no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Azis Scaff, em Anastácio.



No local, os bombeiros constataram que a condutora da moto, uma jovem de 21 anos estava no chão ainda usando o capacete de segurança. Apesar do susto, ela estava consciente e orientada.

A jovem apresentava trauma nos arcos costais do lado esquerdo, escoriações abrasivas no braço esquerdo e no joelho direito. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros no local e a transportaram ao Pronto Socorro da cidade, onde ficou sob cuidados médicos.

O condutor do automóvel, um homem de 28 anos não sofreu ferimentos. As circunstâncias que levaram à colisão não foram divulgadas, e as autoridades competentes devem investigar o caso.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de respeitar as leis de trânsito e redobrar a atenção, especialmente em cruzamentos, para evitar acidentes que coloquem vidas em risco.