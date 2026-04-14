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Trânsito

Motociclista fica ferida em colisão com carro no Centro de Anastácio

Vítima de 28 anos não usava capacete no momento do acidente

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 12:06

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Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º SGBM/3º GBM – Aquidauana, atendeu na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 14h40, uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo colisão transversal entre um automóvel e uma motocicleta, no centro de Anastácio.

A guarnição foi acionada via Central de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, uma mulher de 28 anos, sentada ao solo. Ela estava consciente e orientada.

Durante a avaliação, a vítima apresentava ferimento corto-contuso em membro inferior esquerdo e queixa de dores nas costas, sem sinais aparentes de fratura. A mulher relatou que não utilizava capacete no momento do sinistro.

Conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, os socorristas realizaram a imobilização da vítima em prancha rígida. Em seguida, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do uso do capacete por motociclistas, item de segurança essencial que reduz significativamente o risco de lesões graves na cabeça e no pescoço em caso de acidentes. O órgão orienta ainda que condutores de veículos e motocicletas respeitem as normas de trânsito e mantenham atenção redobrada em vias urbanas para evitar colisões.

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