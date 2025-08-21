Motociclista fica ferido após acidente causado por fios rompidos em Anastácio

Acidente aconteceu na rua Cel. Ponce na região central
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um motociclista de 40 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde de terça-feira (19), na rua Cel. Ponce, região central de Anastácio. Segundo o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o acidente aconteceu por volta das 15h.
No local, os militares encontraram a vítima consciente, mas desorientada. Ele apresentava ferimento lacerante na região da cabeça, com avulsão de couro cabeludo, hematoma no ombro esquerdo e cortes nos dedos da mão esquerda.
Após receber os primeiros socorros e ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.
De acordo com os bombeiros, a queda aconteceu depois que um caminhão rompeu fios durante o trajeto. O motociclista, que seguia logo atrás, acabou se enroscando e caiu.
