Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 12:27

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Motociclista fica ferido após acidente causado por fios rompidos em Anastácio

Acidente aconteceu na rua Cel. Ponce na região central

Da redação

Publicado em 21/08/2025 às 10:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 40 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde de terça-feira (19), na rua Cel. Ponce, região central de Anastácio. Segundo o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o acidente aconteceu por volta das 15h.

No local, os militares encontraram a vítima consciente, mas desorientada. Ele apresentava ferimento lacerante na região da cabeça, com avulsão de couro cabeludo, hematoma no ombro esquerdo e cortes nos dedos da mão esquerda.

Após receber os primeiros socorros e ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

De acordo com os bombeiros, a queda aconteceu depois que um caminhão rompeu fios durante o trajeto. O motociclista, que seguia logo atrás, acabou se enroscando e caiu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Anastácio

• Moradora de Anastácio, Frauzina Pães Ojeda morre aos 59 anos

• Furto de capacetes é registrado em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Anastácio inicia cursos técnicos em parceria com o IFMS

Polícia

Mulher é presa em Anastácio por maus-tratos a cães

Polícia

Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

Boa notícia: inauguração do Essencial Atacadista será às 9h desta 4ªf. em Anastácio

Secretaria de Educação de Anastácio muda de endereço

Bem-Vindo 

Boa notícia: inauguração do Essencial Atacadista será às 9h desta 4ªf. em Anastácio

Publicidade

Ocorrência

Motocicleta é furtada em frente a residência em Anastácio

ÚLTIMAS

Economia

Dieese: Campo Grande registra queda no preço da cesta básica em julho

Capital sul-mato-grossense teve uma das maiores reduuções do país, com destaque para arroz, feijão e café

Polícia

Polícia prende gerentes de fazenda por condições análogas à escravidão em MS

Seis vítimas foram resgatadas e investigação aponta violação grave de direitos humanos em propriedade de grupo agropecuário milionário

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo