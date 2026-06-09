Motociclista fica ferido após bater em amontoado de tijolos, em Anastácio

Motociclista colidiu contra materiais de construção que estavam às margens da rua / Arte/Meramente ilustrativa

Um motociclista, de 31 anos, ficou ferido após colidir contra um amontoado de tijolos, na noite desta segunda-feira (08), na Rua João Leite Ribeiro, nos Altos de Anastácio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Segundo os militares, a guarnição de resgate foi acionada pelo Centro de Operações após a informação de um sinistro de trânsito envolvendo motocicleta.

No local, os militares encontraram a vítima ainda caída. Conforme levantamento da equipe, o homem seguia pela via quando perdeu o controle da moto e colidiu contra materiais de construção que estavam às margens da rua.

Durante a avaliação pré-hospitalar, os bombeiros constataram que a vítima apresentava dores na região dorsal da coluna, deformidade na região das costelas e um corte contuso no lábio superior, com pequeno sangramento.

Após os procedimentos de controle da hemorragia, imobilização e monitoramento, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional, no município vizinho, onde permaneceu sob cuidados médicos.