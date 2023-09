Motociclista fica ferido após batida com carro em Anastácio

Motociclista ficou ferido / Divulgação CBMS

Motociclista de 20 anos ficou ferido na tarde de sábado, dia 2, após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a colisão entre carro e moto ocorreu em uma das vias do bairro. O nome dos dois envolvidos não foi divulgado e o motorista do carro de 25 anos permaneceu no local até a chegada do socorro.

A dinâmica da colisão não foi divulgada, e tanto o motorista do carro quanto o motociclista estavam com escoriações. O motociclista que caiu na hora do impacto foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.