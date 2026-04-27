Motociclista fica ferido após queda no centro de Anastácio

A equipe realizou a retirada segura do capacete, seguiu com o exame primário e secundário e, em seguida, efetuou a imobilização da vítima em prancha rígida / Divulgação

Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na noite de domingo (26), uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo queda de motocicleta, registrada na Rua Manoel Murtinho, região central de Anastácio.

A guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, um homem de 46 anos, ainda utilizando o capacete. A vítima estava consciente e orientada, apresentando sangramento nasal, queixas de dores na região dos arcos costais do lado esquerdo, além de escoriações nos joelhos e no cotovelo esquerdo. Os sinais vitais estavam estáveis.

A equipe realizou a retirada segura do capacete, seguiu com o exame primário e secundário e, em seguida, efetuou a imobilização da vítima em prancha rígida, conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar.

Após os procedimentos, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias da queda não foram detalhadas. O caso será investigado pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso do capacete e de equipamentos de segurança para motociclistas, bem como a necessidade de atenção redobrada no trânsito.

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