Motociclista fica ferido em acidente na avenida em Anastácio

O Pantaneiro

Na tarde de hoje, 28, um acidente entre um carro e uma moto mobilizou equipes de emergência na Avenida Juscelino Kubitschek, em Anastácio, próximo à Prefeitura Municipal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o motociclista, que sofreu escoriações e recebeu os primeiros socorros no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana. O motorista do carro não sofreu ferimentos. Além dos Bombeiros, uma equipe do Detran esteve presente para organizar o trânsito e realizar os procedimentos de registro do acidente. As circunstâncias da colisão continuam sendo apuradas.



A movimentação chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região, reforçando a importância de atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias movimentadas como a Avenida JK.