Motociclista fica ferido em colisão com carro em Anastácio

Acidente aconteceu na Rua Cel Ponce, próximo ao Mercado Seriema
Um motociclista de 49 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na manhã de ontem (22), por volta das 9h42, na Rua Cel Ponce, próximo ao Mercado Seriema, em Anastácio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a vítima foi encontrada ao solo, consciente e orientada, mas sem capacete de segurança. Ele apresentava fratura exposta na perna direita, envolvendo tíbia e fíbula, além de corte lacerante no mesmo membro.
A guarnição realizou os primeiros socorros e encaminhou o motociclista ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permanece sob cuidados médicos. O condutor do carro não sofreu ferimentos.
