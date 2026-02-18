Motociclista fica ferido em grave acidente em Anastácio

O Pantaneiro / João Eric

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por volta das 13h25 desta terça-feira (18), no cruzamento das ruas Hilário Benício de Arruda e Coronel Ponce, em Anastácio, MS.

A colisão envolveu uma motocicleta modelo Yamaha Ténéré e um veículo Jeep Overland. Com o impacto, o motociclista foi arremessado a alguns metros do ponto de colisão e foi parar em um canteiro localizado na via. A motocicleta ficou caída de cabeça para baixo complementamente destruída, evidenciando a força da batida.

O condutor da moto sofreu fratura em uma das pernas e ferimento em um dos braços. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar da região.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O tráfego no cruzamento ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

Moradores da região reforçam o alerta para que motoristas e motociclistas redobrem a atenção naquele trecho, considerado movimentado, especialmente no período da tarde e reforçam a importância de melhores sinalizações na via.