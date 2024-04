Motociclista fica gravemente ferido em acidente entre motos

Um acidente foi registrado por uma câmera de segurança no sábado (13), envolvendo duas motocicletas na Rua Chico Bento, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.

De acordo com a equipe do SAMU, duas motos colidiram, resultando em dois feridos. O condutor de uma das motocicletas, um homem de 38 anos pilotando uma Honda Titan 125, foi encontrado no chão apresentando dificuldades para respirar, suspeita de fraturas nos arcos costais, sangramento nasal e várias escoriações pelo corpo.

O outro envolvido, um jovem de 19 anos que conduzia uma Honda Titan 160, foi encontrado sentado, também com várias escoriações pelo corpo.

Após receber os primeiros atendimentos no local e ser estabilizado conforme o protocolo de trauma, o homem de 38 anos foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica local.

A Polícia Militar também foi acionada para tomar as medidas cabíveis referentes ao acidente.



Veja o vídeo: