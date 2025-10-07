Acessibilidade

07 de Outubro de 2025 • 13:43

Motociclista fica gravemente ferido em colisão com caminhão em Anastácio

Acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (7) na Avenida da Integração

Da redação

Publicado em 07/10/2025 às 08:51

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (7), por volta das 5h50, na Avenida da Integração, em frente ao Portal Atacado, no município de Anastácio.

De acordo com as primeiras informações apuradas, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão que estava estacionado às margens da via. O impacto foi forte, deixando o motociclista em estado grave.

A vítima foi socorrida por equipes de emergência e encaminhada ao Pronto-Socorro para atendimento médico. Contudo, posteriormente foi levado em situação de "vaga zero" (urgência) para Campo Grande. A suspeita é de que o rapaz sofreu traumatismo craniano encefálico.

Segundo relatos, o jovem seria filho de um pastor e estava a caminho da igreja, onde participaria de uma campanha de oração marcada para as 6h da manhã.

