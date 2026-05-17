Acessibilidade

17 de Maio de 2026 • 20:41

Buscar

Últimas notícias
X
ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após sair da pista na BR-262

Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan

Redação

Publicado em 17/05/2026 às 16:40

Atualizado em 17/05/2026 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (17) após sofrer um acidente na BR-262, nas proximidades do quilômetro 740.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado por volta das 7h20 para atender a ocorrência.

Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan. O capacete já havia sido retirado por pessoas que estavam no local antes da chegada do socorro.

Segundo os bombeiros, o homem estava desacordado e em estado grave. A equipe iniciou imediatamente as tentativas de reanimação enquanto aguardava apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Mesmo após todos os procedimentos realizados pelas equipes de resgate, a médica do SAMU confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente.

O homem ainda não teve a identidade revelada, já que não portava documentos no momento do acidente. Conforme os socorristas, ele aparentava ter entre 30 e 40 anos.

A ocorrência ficou sob responsabilidade da PRF, que aguardou a chegada da perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Vacinação contra a Influenza começa nesta sexta-feira em Anastácio para toda a população

Educação

Anastácio institui em escolas programa sobre conscientização sobre violência doméstica

Saúde

Anastácio inicia Semana do Aluno Imunizado com vacinação em unidades escolares

Ação visa prevenir doenças e proteger a comunidade escolar

Polícia Científica

Câmara de Anastácio homenageia perito por atuar em identificação de casal desaparecido

Publicidade

Desenvolvimento

Sebrae Móvel chega a Anastácio com atendimento para MEIs e pequenos empreendedores

ÚLTIMAS

RESGATE

Bombeiros recolhem urubu encontrado em calçada no Bairro Alto

A ave foi encaminhada para a base da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana

CLIMA

Sábado será de tempo firme em Aquidauana com pequena possibilidade de chuva

Já para este domingo (17), a previsão indica mudança nas condições do tempo e deve chover ao longo do dia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo