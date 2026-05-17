Motociclista morre após sair da pista na BR-262

Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan
Corpo de Bombeiros
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (17) após sofrer um acidente na BR-262, nas proximidades do quilômetro 740.
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado por volta das 7h20 para atender a ocorrência.
Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan. O capacete já havia sido retirado por pessoas que estavam no local antes da chegada do socorro.
Segundo os bombeiros, o homem estava desacordado e em estado grave. A equipe iniciou imediatamente as tentativas de reanimação enquanto aguardava apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Mesmo após todos os procedimentos realizados pelas equipes de resgate, a médica do SAMU confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente.
O homem ainda não teve a identidade revelada, já que não portava documentos no momento do acidente. Conforme os socorristas, ele aparentava ter entre 30 e 40 anos.
A ocorrência ficou sob responsabilidade da PRF, que aguardou a chegada da perícia para apurar as circunstâncias do acidente.
Saúde
Ação visa prevenir doenças e proteger a comunidade escolar
RESGATE
A ave foi encaminhada para a base da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana
CLIMA
Já para este domingo (17), a previsão indica mudança nas condições do tempo e deve chover ao longo do dia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS