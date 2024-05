Motociclista morto em assentamento de Anastácio tinha 17 anos

Everton tinha apenas 17 anos / Reprodução

Foi identificado o jovem motociclista como Everton da Silva Antonelo, 17 anos, morto em acidente com moto, na tarde de domingo (12), no entres os Assentamentos São Manuel e Monjolinho em Anastácio.

Entretanto, a dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

Segundo informações preliminares, Everton foi encontrado sem vida às margens de uma das estradas, apresentando indícios de ferimentos externos.

A polícia acionou a Perícia Criminal e o serviço de funerária credenciado. Durante os procedimentos iniciais de exame externo no jovem, foram observadas escoriações em toda a extensão corporal da vítima fatal. Para dar início às investigações foram identificadas e entrevistadas diversas testemunhas.

Durante os trabalhos realizados, foi relatado que uma moto danificada, de cor vermelha, acompanhado de alguns pertences pessoais, foi deixada na portaria de um rancho da região.

A chave da motocicleta, teria sido encontrada envolta ao pescoço da vítima, no entanto, foi removida do local antes do início dos trabalhos periciais.

Os itens mencionados foram recolhidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia para a adoção das providências cabíveis.

As escoriações no corpo da vítima fatal e os indícios levantados no local sugerem, preliminarmente, que sua morte possa ter sido resultado de um acidente de trânsito.

Foi requisitado Exame Necroscópico ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana visando esclarecer o ocorrido. A investigação está em andamento, e mais informações serão divulgadas conforme avançarem os trabalhos.