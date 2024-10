Motociclista se fere ao cair de moto em Anastácio

Bombeiros socorrem a vítima / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Jovem, de 19 anos, ficou ferido após se desequilibrar da moto que pilotar e cair na noite de ontem (24), na rua João Câncio Alves, em Anastácio.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana que atendeu a ocorrência, ao chegar no local, os bombeiros encontraram o rapaz sentado no meio fio, já sem o capacete de segurança, consciente e orientado, com ferimentos nos joelhos, na região posterior do membro superior esquerdo e no tórax.

A guarnição constatou que houve automedicação, sendo aplicado um antisséptico de cor laranja nos ferimentos (segundo ele, por terceiros no local).

Após os exames dos sinais vitais e as medidas de primeiros socorros, a guarnição o transportou ao Pronto Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.