Motociclista se fere após perder controle e cair em rotatória da BR-262

Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 44 anos, perdeu o controle da moto e caiu no canteiro central da rotatória de Anastácio, na BR-262, na manhã desta sexta-feira (27).

Segundo informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, por volta das 05h51 a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de sinistro de trânsito.

No local, rotatória da BR-262 que dá acesso a cidade de Anastácio, a guarnição constatou o fato, uma saída de pista seguida de queda de motociclista.

A guarnição se deparou com o motociclista no canteiro central da rotatória, consciente, orientado, deambulando, já sem o capacete de segurança, apresentando ferimentos leves no nariz e lábios, recusando o transporte ao Pronto Socorro.

A vítima declarou que vinha da Colônia Pulador para a cidade de Anastácio e não conseguiu fazer a curva da rotatória, saindo da pista e caindo sobre o canteiro.

O condutor e a motocicleta ficaram sob a responsabilidade da equipe da PRF.