Motociclista sem habilitação fica ferida em acidente no centro de Anastácio

Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma mulher de 31 anos ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido na tarde de quarta-feira (14), na Avenida Manoel Murtinho, região central de Anastácio. A colisão envolveu uma motocicleta Yamaha Neo e um veículo Fiat Strada, segundo informações do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que atendeu à ocorrência.



De acordo com a guarnição, a motociclista, que não possuía habilitação, sofreu escoriações no joelho direito, inchaço no pé direito (que precisou ser imobilizado), fortes dores no ombro esquerdo e a perda de um dente. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico.



A condutora do carro, de 76 anos, também apresentava irregularidade: dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Ambos os veículos sofreram danos consideráveis e foram removidos do local após os procedimentos da polícia.



O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

