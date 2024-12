Motociclista sofre graves ferimentos em acidente de trânsito em Anastácio

Você Repórter / O Pantaneiro

Um grave acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (7), por volta das 20h54, na Avenida da Integração, próximo à Panfós Agropecuária. O acidente envolveu uma batida entre uma motocicleta e um veículo de passeio, resultando em ferimentos graves no condutor da moto.



Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motociclista, um homem de 30 anos identificado pelas iniciais O.P.C., caído no meio da via em decúbito lateral direito, sem o capacete de segurança. A vítima estava consciente, mas desorientada, apresentando confusão e agitação.



Durante os primeiros atendimentos, foram identificadas as seguintes lesões: trauma na face; fratura exposta no fêmur direito, com hemorragia moderada e ferida corto-contusa no pé direito, também com hemorragia moderada.



A equipe realizou procedimentos para controle da hemorragia, estabilização da vítima e, posteriormente, o transporte ao Pronto-Socorro local, onde ele ficou sob cuidados médicos.



No veículo de passeio estavam duas pessoas, um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais R.C.S., e uma mulher de 30 anos, com iniciais A.B.P. Ambos recusaram atendimento médico e não apresentavam ferimentos aparentes.



As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso adequado de equipamentos de segurança, como o capacete, para minimizar os riscos em acidentes envolvendo motociclistas.