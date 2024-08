Motorista bêbado bate em árvore e acaba preso em Anastácio

Ilustrativa / Arquivo

Um jovem de 20 anos foi preso em Anastácio após se envolver em um acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na última sexta-feira (9).

Conforme o boletim de ocorrência, durante a noite, a guarnição de serviço foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar para atender uma colisão no Bairro Alfonso Paim. Segundo a solicitação, um veículo havia batido em uma árvore.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o condutor ainda dentro do carro, que apresentava danos na parte dianteira devido ao impacto. O jovem demonstrava claros sinais de embriaguez, incluindo fala desconexa, dificuldade para se expressar, forte odor de álcool e dificuldade para manter o equilíbrio. Ele admitiu ter consumido um litro de uísque antes do acidente.

O motorista foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi registrado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora número e realizadas as medidas administrativas conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A remoção do veículo não foi possível devido à falta de um guincho credenciado que estava em funcionamento.

Além de ser preso por dirigir embriagado, o jovem também foi encontrado sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo e um aparelho celular foram entregues à autoridade policial. A situação segue em investigação.