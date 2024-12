Motorista de carro bate em camionete e 3 veículos se envolvem no acidente

Corpo de Bombeiros, Divulgação

O motorista de carro de passeio colidiu em uma camionete parada e o acidente envolveu pelo menos três veículos, na noite de domingo (15), em Anastácio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 21h09 a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de sinistro de trânsito.

No local, rua 27 de julho, próximo a rua Pastor Ariano, em Anastácio, o motorista de um veículo de passeio colidiu em uma camionete estacionada. Com o impacto da batida, a camionete foi jogada para a frente e bateu em outro veículo, um ford Ka também estacionado.

O condutor do veículo causador do acidente de 38 anos, estava no local deambulando, consciente e orientado e sem lesões aparentes, recusou atendimento.

Foram constatados apenas danos materiais.