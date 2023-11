Motorista de Hilux bate em carro estacionado e foge em Anastácio

Você Repórter

Motorista de uma Toyota Hilux colidiu em um carro estacionado, na Avenida da Integração, na noite do último domingo (26), em Anastácio e fugiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 21h45 e a colisão foi contra um GM Cruze. Dentro do carro, estava uma mulher e o filho de 1 ano de vida.

As vítimas foram encaminhadas por familiares ao hospital Cassems de Aquidauana, com fratura na costela e a criança em estado de inquietação.

O dono do Cruze relatou que estacionou seu veículo na Av Da Integração em frente ao mercado Seriema para comprar um lanche do outro lado da via, tendo sua esposa e seu filho permanecido no interior do veículo, momento em que o condutor do veículo Toyota chocou-se contra a traseira de seu veículo GM Cruze. No momento da fuga, ele teria arremessado a camionete no dono do carro.

A camionete foi localizada na garagem da residência do homem. A polícia foi ao local e ele se recusou a ir para a delegacia, ofereceu resistência.

Durante os procedimentos foi constatado que o motorista, de 42 anos, e morador em Anastácio apesentava sinais notórios de embriaguez e este se recusou em fazer o teste de bafômetro, mas foi preso, vez que foi lavrado o termo de capacidade psicomotora.