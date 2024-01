Motorista denuncia furto de 200 litros de combustível em Anastácio

Divulgação

Um motorista denunciou o furto de mais de 200 litros de combustível do caminhão que dirige, na noite de ontem (21), em Anastácio.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, deixou o caminhão travado em frente a um restaurante que existe nas proximidades do posto de gasolina na BR-262, em Anastácio, chamado "Esquinão", para jantar.



Contudo, ao retornar, percebeu que o nível de combustível estava baixo, praticamente na reserva.



Em seguida, foi verificar o tanque de combustível. Ao realizar a checagem percebeu que a tampa estava solta e não havia sinais de qualquer tipo de arrombamento na tampa, e que não havia mais combustível no tanque.



Conforme a vítima, foi subtraído cerca de 200 litros de combustível do caminhão e que suspeita de um transexual que estava nas proximidades e ofereceu programas sexuais ao comunicante.



A ocorrência foi registrada como furto.