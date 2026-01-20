Motorista desvia de animais na BR-262 e sofre acidente em Anastácio

Leandro Lino (O Pantaneiro)

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta terça-feira (20) na BR-262, no município de Anastácio, nas proximidades da ponte sobre o rio Taquarussu. Um motorista que conduzia um Honda Civic acabou perdendo o controle do veículo após tentar desviar de animais que estavam na pista.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido Campo Grande/Anastácio quando avistou capivaras atravessando a rodovia. Ao tentar evitar a colisão com os animais, o motorista jogou o carro para o acostamento, mas acabou saindo da pista, entrando em uma área de mata e colidindo contra uma árvore às margens da rodovia.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima até a chegada do atendimento. O motorista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar os procedimentos de praxe e orientar o tráfego. O acidente chama a atenção para o risco constante da presença de animais silvestres na BR-262, especialmente em trechos próximos a áreas de mata e rios, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos motoristas, principalmente durante a noite e a madrugada.

Assista ao vídeo