Motorista desvia de animais na BR-262 e sofre acidente em Anastácio

De acordo com informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido Campo Grande/Anastácio quando avistou capivaras atravessando a rodovia, desviou mas acabou colidindo gravemente contra uma árvore.
Leandro Lino (O Pantaneiro)
Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta terça-feira (20) na BR-262, no município de Anastácio, nas proximidades da ponte sobre o rio Taquarussu. Um motorista que conduzia um Honda Civic acabou perdendo o controle do veículo após tentar desviar de animais que estavam na pista.
De acordo com informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido Campo Grande/Anastácio quando avistou capivaras atravessando a rodovia. Ao tentar evitar a colisão com os animais, o motorista jogou o carro para o acostamento, mas acabou saindo da pista, entrando em uma área de mata e colidindo contra uma árvore às margens da rodovia.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima até a chegada do atendimento. O motorista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar os procedimentos de praxe e orientar o tráfego. O acidente chama a atenção para o risco constante da presença de animais silvestres na BR-262, especialmente em trechos próximos a áreas de mata e rios, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos motoristas, principalmente durante a noite e a madrugada.
Assista ao vídeo
Saúde Mental
O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos
Educação
Podem se matricular crianças e jovens para a Educação Infantil, que inclui Creche e Pré-Escola, e para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano
Ensino Superior
Candidatos aprovados têm até sexta-feira, 23, para efetivar a matrícula
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS