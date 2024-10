Motorista desvia de animal e tomba carga na BR-262

Situação da BR após o acidente / O Pantaneiro

O motorista de uma carreta carregada com pallet e caixa de papelão, perdeu o controle direcional ao desviar de um animal que surgiu na BR-262, em Anastácio, por volta das 7h desta segunda-feira (28). Assim, houve derramamento de carga.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista seguia de Campo Grande a Anastásio, com a carreta carregada de pallet de papelão, caixa de papelão, que seria entregue em estabelecimento comercial de Anastásio.

O motorista contou à PRF que próximo à ponte do Rio Taquarru, foi desviar de um animal e com isso, a carga tombou com a manobra brusca para desvio.A carga tombou e ficou esparramada sobre a ponte.

Ninguém se feriu.