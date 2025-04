Motorista é preso por embriaguez ao volante na BR-262 em Anastácio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 43 anos, natural de Corumbá, foi preso em flagrante, na tarde de quinta-feira (10) por embriaguez ao volante enquanto dirigia uma carreta Volvo com semirreboque na BR-262, no município de Anastácio.



A prisão ocorreu por volta das 16h, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o veículo para fiscalização de rotina. Durante a abordagem, o motorista apresentou uma carteira de habilitação de origem boliviana. Diante de sinais de embriaguez, foi solicitado o teste do bafômetro, que inicialmente apontou 0,45 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade acima do limite legal e caracterizada como crime de trânsito.



Após 15 minutos, um novo teste foi realizado, indicando 0,41 miligrama, valor ainda configurado como crime, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.



O veículo foi recolhido ao pátio da PRF no município. A ação evitou potenciais riscos à segurança viária na movimentada rodovia BR-262, utilizada por grande número de veículos pesados e de passeio. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

