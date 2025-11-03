Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 11:38

Trânsito

Motorista é preso por embriaguez após acidente em Anastácio

Caso aconteceu durantre o fim de semana na Rua Coronel Ponce, no bairro Jardim Progresso

Da redação

Publicado em 03/11/2025 às 08:22

Atualizado em 03/11/2025 às 08:50

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Um acidente de trânsito registrado no final da tarde de sábado (1º), na Rua Coronel Ponce, no bairro Jardim Progresso, em Anastácio, terminou com um motociclista ferido e um motorista preso em flagrante por embriaguez ao volante.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a um sinistro de trânsito e, ao chegar ao local, encontrou um homem caído no chão, em decúbito lateral, com fratura exposta no punho direito e sangramento ativo. Populares prestavam os primeiros socorros até a chegada dos militares.

Próximo à vítima estava o condutor de um automóvel Fiat Uno, de 51 anos, morador do bairro Jardim São Francisco, que se apresentou como envolvido no acidente. Segundo as informações repassadas, a colisão foi lateral entre o carro e uma motocicleta, que já havia sido retirada da pista antes da chegada dos policiais.

O motociclista informou que saía de um lote e acessava a Rua da Conquista quando ocorreu o impacto. As versões dos dois envolvidos foram semelhantes quanto à dinâmica da colisão, que resultou em lesões graves no motociclista.

Durante o atendimento, os policiais notaram que o motorista do Fiat Uno apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e fala arrastada. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 0,89 mg/L de álcool no sangue, acima do limite de 0,30 mg/L que configura crime de trânsito.

Diante do resultado, o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. O motociclista, com fratura exposta no punho, foi levado ao Pronto-Socorro para atendimento médico.

