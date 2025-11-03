Motorista é preso por embriaguez após acidente em Anastácio

Caso aconteceu durantre o fim de semana na Rua Coronel Ponce, no bairro Jardim Progresso
Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação
Um acidente de trânsito registrado no final da tarde de sábado (1º), na Rua Coronel Ponce, no bairro Jardim Progresso, em Anastácio, terminou com um motociclista ferido e um motorista preso em flagrante por embriaguez ao volante.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a um sinistro de trânsito e, ao chegar ao local, encontrou um homem caído no chão, em decúbito lateral, com fratura exposta no punho direito e sangramento ativo. Populares prestavam os primeiros socorros até a chegada dos militares.
Próximo à vítima estava o condutor de um automóvel Fiat Uno, de 51 anos, morador do bairro Jardim São Francisco, que se apresentou como envolvido no acidente. Segundo as informações repassadas, a colisão foi lateral entre o carro e uma motocicleta, que já havia sido retirada da pista antes da chegada dos policiais.
O motociclista informou que saía de um lote e acessava a Rua da Conquista quando ocorreu o impacto. As versões dos dois envolvidos foram semelhantes quanto à dinâmica da colisão, que resultou em lesões graves no motociclista.
Durante o atendimento, os policiais notaram que o motorista do Fiat Uno apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e fala arrastada. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 0,89 mg/L de álcool no sangue, acima do limite de 0,30 mg/L que configura crime de trânsito.
Diante do resultado, o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. O motociclista, com fratura exposta no punho, foi levado ao Pronto-Socorro para atendimento médico.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia
Morre Edna Gomes Patinho, referência na área social em Aquidauana
Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá
Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos
Fé
Após a programação da manhã, vai haver atividade litúrgica à noite
Apicultura
O prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância do encontro para o desenvolvimento sustentável da região
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS