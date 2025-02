Motorista fica ferido após colidir carro contra árvore em Anastácio

Imagem Ilustrativa

Na madrugada desta segunda-feira (10), por volta das 2h42, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender a um acidente de trânsito na Avenida da Integração, no centro de Anastácio. No local, os militares constataram que um veículo de passeio havia colidido contra uma árvore.

O condutor, um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais L.B.A, foi encontrado dentro do automóvel, consciente, mas desorientado. Ele apresentava um ferimento corto-contuso na região frontal da cabeça, além de um hematoma no tórax. Segundo os bombeiros, a vítima tinha fala pastosa e odor etílico, indicando possível ingestão de álcool.

A equipe realizou os primeiros socorros no local, imobilizando o motorista e removendo-o do veículo antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Anastácio, onde ficou sob cuidados médicos. As causas do acidente não foram informadas.