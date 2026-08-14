Motorista fica preso às ferragens após caminhão tombar na BR-262

Equipes mobilizadas para o resgate da vítima que ficou presa às ferragens / O Pantaneiro

Um motorista ficou preso às ferragens após o caminhão boiadeiro que conduzia tombar na tarde desta sexta-feira (14), na região da nova rotatória da BR-262, acesso com a BR-419, em Anastácio.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que estão no local realizando o atendimento da ocorrência.

Um caminhão guincho do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate) – Carlos Camisão também foi deslocado para auxiliar nos trabalhos.

Com o tombamento do veículo, diversos bovinos que eram transportados ficaram espalhados nas proximidades da rodovia. A presença dos animais e das equipes de emergência exige atenção redobrada dos condutores que trafegam pelo trecho.

A reportagem de O Pantaneiro segue acompanhando o estado de saúde do caminhoneiro. As equipes trabalham para realizar o resgate da vítima que ficou presa às ferragens.

A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.

Outro acidente no mesmo trecho

O novo trevo entre a BR-262 e a BR-419 também foi palco de um grave acidente no último domingo (09), quando os veículos Honda Civic e HB20 colidiram frontalmente.

A ocorrência não resultou em fatalidade, mas envolveu nove ocupantes nos dois carros e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Após a colisão, um dos veículos pegou fogo.

*Fotos: Site O Pàntaneiro