Motorista flagra mais de seis árvores caídas na BR-262; há risco de acidentes

Árvores caídas na pista podem provocar acidentes / Reprodução vídeo

Motorista da região de Anastácio flagrou mais de seis árvores caídas na BR-262, trecho localizado na saída de Anastácio para Campo Grande. O leitor de O Pantaneiro gravou as cenas ao início da tarde desta segunda-feira (27).

No vídeo, é possível ver que uma das árvores cobre um lado todo da pista e deixa os motoristas completamente sem visão do que vem a frente. O risco de batidas e acidentes é muito alto, pois não há visibilidade da pista contrária no trecho.

Na gravação, o condutor liga o pisca alerta para sinalizar e na frente dele, um caminhão e outro carro de passeio fazem a mesma manobra.

Mais a frente, outra árvore é vista na pista, mas de tamanho menor.

O portal enviou mensagens sobre o problema as assessorias de comunicação da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Prefeitura de Anastácio e a Defesa Civil de Aquidauana -que atende a região- para averiguar de quem é a responsabilidade de retirar as árvores.

Árvores sendo retiradas

A assessoria de imprensa de Anastácio informou que a responsabilidade era da PRF. Por sua vez, a PRF disse por meio da comunicação que "As equipes da PRF estão atendendo os locais com sinalização e retirada das árvores, juntamente com o Corpo de Bombeiros".

Chuvas em MS

As fortes chuvas em todo o Mato Grosso do Sul nos últimos dias deixaram estragos em vários municípios. Quedas de árvores, alagamentos e até pontes de madeira foram levadas. Em Bonito, a situação foi tão alarmante, que o governador Eduardo Riedel, esteve nesse domingo (26) sobrevoando a região e posteriormente se reuniu com o prefeito Josmail Rodrigues e autoridades locais para firmar soluções aos problemas.

Transtornos em Anastácio

Sobre os transtornos causados pelas chuvas em Anastácio, o prefeito de Anastácio, Nildo Alves publicou vídeo na página do Facebook da prefeitura no último sábado (25). Ele estava ao lado de secretários e do vice-prefeito e afirmou que iria percorrer o município para ver os estragos.

Na última sexta-feira (20), O Pantaneiro publicou reclamação de um morador da cidade sobre ruas intransitáveis (Clique aqui para ver). Foi solicitado nota retorno à assessoria do prefeito, mas não houve resposta.

"Estamos dando uma volta na cidade para ver os estragos. Desde dezembro último, estamos sofrendo com as chuvas, mas são fenômenos naturais e não temos como reclamar. Quero dizer a nossa população que o nosso parque de máquinas e nosso pessoal está preparado para quando a chuva cessar nos organizar, arrumar nossa cidade e todas as estradas da zona rural do nosso município."

(Prefeito de Anastácio disse que iria averiguar estragos causados pelas chuvas. Foto: Facebook)

Nildo alves também prometeu terminar obras de algumas ruas quando as chuvas cessarem. "Assim que o tempo firmar vamos colocar nossas vias públicas, urbanas e rurais em condições para você trafegar", disse o prefeito.