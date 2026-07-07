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Motorista investigado por morte de gestante e bebê se apresenta em Anastácio

Suspeito teve a prisão preventiva cumprida na tarde desta terça-feira

O Pantaneiro

Publicado em 07/07/2026 às 20:07

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Motorista do veículo Fiat/Idea se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio / Arquivo O Pantaneiro

Já está à disposição das autoridades judiciais o suspeito de envolvimento no acidente que resultou na morte de uma gestante e do bebê, em Anastácio. A reportagem de O Pantaneiro apurou que ele se apresentou na tarde desta terça-feira (07) na Delegacia de Polícia Civil do município, onde teve a prisão preventiva cumprida.

O acidente envolveu um carro Fiat/Idea vermelho, conduzido pelo suspeito, e uma moto. Após o ocorrido, o motorista não prestou socorro às vítimas, fugiu em alta velocidade e abandonou o automóvel.

A prisão havia sido decretada pela Justiça após representação da autoridade policial responsável pelo inquérito. Segundo a decisão que embasou o pedido, foram consideradas a gravidade do caso, a fuga do motorista logo após o acidente e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Agora, as investigações prosseguem para que as circunstâncias do ocorrido sejam completamente esclarecidas.

O acidente

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas 27 de Julho e Hilário Benício de Arruda, no bairro Jardim Campanário, na noite desta segunda-feira (06). Os dois ocupantes da moto foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O condutor estava bastante desorientado, mas sobreviveu. Já Ana Rita Morais Domingos, 19 anos, que vinha na garupa e estava grávida de oito meses, apresentou quadro gravíssimo, com hemorragia no nariz e na boca, além de outros ferimentos.

Destroços no local do acidente

A jovem chegou a ser encaminhada com vida ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, mas não resistiu. Apesar dos esforços da equipe médica, que realizou uma cesariana de emergência, o bebê também não sobreviveu.

Após fugir sem prestar socorro às vítimas, o motorista abandonou o carro na Travessa Ragalzi. A Polícia Militar encontrou o automóvel próximo ao posto de saúde de Anastácio. O Fiat/Idea apresentava danos significativos que evidenciavam a violência da colisão com a motocicleta. Na manhã desta terça-feira, o carro passou por perícia da Polícia Científica, que busca reunir elementos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

*Veículo foi encontrado na Travessa Ragalzi. próximo ao posto de saúde de Anastácio - Você Repórter/O Pantaneiro

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